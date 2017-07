Lupita Nyong’o e ‘Michonne’, as poderosas de ‘Pantera Negra’

Pantera Negra ganhou suas primeiras imagens nesta quarta-feira, na revista Entertainment Weekly. Para além de mostrar detalhes do filme do herói, as imagens revelam uma presença forte das atrizes Lupita Nyong’o, como Nakia, que se torna o par romântico do Pantera, e Danai Gurira, conhecida por viver Michonne em The Walking Dead, agora parte da guarda-real do rei de Wakanda.

O protagonista, interpretado por Chadwick Boseman, e o vilão Erik Killmonger, vivido por Michael B. Jordan (Creed: Nascido para Lutar), também aparecem nas fotos. Assim como o gente da CIA, Everett K. Ross, interpretado por Martin Freeman (O Hobbit), e Forest Whitaker na pele de Zuri, um conselheiro da realeza.

O filme contará a história de Pantera Negra depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil. O herói, cujo verdadeiro nome é T’Challa, voltará para o seu reino depois da morte do pai. O local possui grande reserva de vibranium, metal presente no escudo do Capitão América. Para proteger Wakanda, ele contará com a ajuda de Ross. O filme vai integrar o Universo Marvel nos cinemas, que culminará em Os Vingadores: Guerra Infinita.

A produção tem previsão de estreia para 15 de fevereiro. Confira as imagens do longa.