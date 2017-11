Luiza Possi lança clipe quente (e brega) com Gabriel Medina

O surfista Gabriel Medina adicionou uma atividade ao currículo: ele é o galã de Lembra, novo clipe de Luiza Possi. Como tal, protagoniza cenas quentes com a cantora. Não escapa, porém, do clima cafona do vídeo, cuja música tem versos como “E ainda vejo você / fazer tanta manha/ na minha cama”.

O clipe teve direito a lançamento especial em sessão no Cinemark do shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Após a exibição do clipe, que teve a presença de imprensa e famosos, a cantora apresentou um pocket show eletrizante e intimista com o repertório do Baile da Lulu.