Luiz Fernando Guimarães faz declaração ao marido no Instagram

O ator Luiz Fernando Guimarães fez uma homenagem ao marido em seu perfil no Instagram. “Moreno do meu coração”, escreveu o ator na legenda de foto com o companheiro, Adriano Medeiros.

O ator, que trabalhou no clássico humorístico TV Pirata e estrelou a série Os Normais, ambos da Globo, costuma ser discreto sobre a sua vida pessoal. A primeira vez em que ele falou sobre a sua sexualidade foi dois anos atrás, aos 65, ao jornal carioca Extra.

“Nunca falei sobre isso porque não vou levantar bandeirinha, acho um saco”, disse à época. “A gente é casado, mas não mora junto.”

Uma foto do moreno do meu coração A post shared by Luiz Fernando Guimarães ® (@luizguimaraesoficial) on Nov 7, 2017 at 5:02pm PST

Abaixo, outras fotos em que Luiz Fernando aparece com Adriano:

Nos na viagem #portugal A post shared by Luiz Fernando Guimarães ® (@luizguimaraesoficial) on Oct 26, 2016 at 6:33am PDT