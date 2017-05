Luís Ernesto Lacombe se despede após 20 anos na Globo

Luís Ernesto Lacombe se despediu da Rede Globo nesta quarta-feira. Em seu perfil no Instagram, o ex-comentarista de esportes do Bom Dia Brasil publicou uma foto de seu crachá e escreveu: “Hoje, oficialmente, termina meu contrato com a Rede Globo, que não será renovado por decisão da emissora. Dos meus 29 anos de carreira como jornalista, 20 foram na Globo, os últimos 13 como apresentador do Esporte, dois anos na Editoria Rio e cinco na GloboNews”.

“Chegou a hora de descobrir um novo mundo, novas histórias, acreditando ainda que a notícia é o principal, que a informação é a estrela. Agradeço a todos, de coração, pela parceria”, terminou. Em janeiro, Lacombe chegou a dizer que entraria de férias e que voltaria no mês seguinte. A Globo, porém, já havia afirmado que não renovaria o contrato com o apresentador.

Luís Ernesto Lacombe começou sua carreira na Band do Rio de Janeiro. Passou pela Rede Manchete, até se mudar para Florianópolis em 1992, onde foi apresentador na RBS TV. Voltou ao Rio em 1997, contratado pela Globo. Apresentou o Esporte Espetacular por sete anos e também comandou o Placar da Rodada, após os jogos de futebol nas noites de quarta-feira, até chegar ao Bom Dia Brasil em 2011.