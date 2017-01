Luís Ernesto Lacombe deixa a Globo após 19 anos

Comentarista de esporte do Bom Dia Brasil há mais de cinco anos, Luís Ernesto Lacombe deixa a Globo. Na sexta-feira (13), Lacombe anunciou no ar que sairia em férias. Mas os comentários nos bastidores davam como certo a sua saída. Funcionário da emissora desde 1997, com passagens pelos canais Globonews e SporTV, Lacombe não teve seu contrato renovado pela emissora.

A Globo não enviou comunicado à imprensa, mas confirmou a informação ao site Uol.

A jornalista Cristiane Dias assumirá a função de Lacombe no Bom Dia Brasil.

Luís Ernesto Lacombe começou sua carreira na Band do Rio de Janeiro. Passou pela Rede Manchete, até se mudar para Florianópolis em 1992, onde foi apresentador na RBS TV. Voltou ao Rio em 1997, contratado pela Globo. Apresentou o Esporte Espetacular por sete anos e também comandou o Placar da Rodada, após os jogos de futebol nas noites de quarta-feira, até chegar ao Bom Dia Brasil em 2011. No ano passado, teve destaque na cobertura das Olimpíadas do Rio, chegando a narrar medalhas no judô e na vela. Em novembro, não segurou a emoção ao falar da tragédia envolvendo o avião da Chapecoense.