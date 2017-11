Lucas Lima defende Sandy após agressão de fã: ‘absurdo’

Lucas Lima, marido de Sandy, usou as redes sociais para falar sobre o episódio em que a cantora teve o cabelo puxado por um fã no aeroporto de Sergipe, no fim de semana. Após o caso, o jovem, que transmitia ao vivo o contato com Sandy, afirmou que não agiu intencionalmente.

“Não é ‘fã-agressor’, é agressor. Ponto. Triste essa suavização da agressão premeditada. Tem testemunhas. Tem vídeo. Absurdo, isso”, escreveu Lima no Twitter.

Histórico – Em Aracaju, Sandy atendeu alguns fãs que a esperavam no aeroporto. Entre eles, um rapaz identificado como Thiago, que transmitia ao vivo pelas redes sociais o encontro com a cantora. Ele pede um autógrafo, ela concede. Em seguida, Thiago puxa o cabelo da cantora, que reage gritando, antes de ser socorrida pelos seguranças.

No dia seguinte, o rapaz publicou um vídeo nas redes para explicar que, na verdade, ele tentou abraçar a cantora, quando os seguranças tentaram separá-lo de Sandy, ação que resultou no puxão de cabelo. “Só queria um abraço. Quando coloquei o braço sobre o ombro e o pescoço dela, os seguranças seguraram no meu braço e me puxaram. Com isso, os cabelos dela devem ter enrolado nos braços deles também. Acho que não tive culpa, estava prestando mais atenção no celular do que na minha mão”, disse, antes de pedir desculpas.