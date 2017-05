Lucas Jagger assina coleção de moda aos 17 anos; confira

Próximo de completar 18 anos, Lucas Jagger divulgou imagens de looks assinados por ele para a marca Mini U.S. Filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez, o rapaz foi convidado pela grife infantojuvenil para criar uma coleção cápsula.

“Depois de algumas conversas com ele [Tico Sahyoun, idealizador da marca] sobre estilo e lifestyle, ele me convidou para assinar uma coleção”, conta Lucas. A linha traz onze peças com inspiração musical e letras de música estampadas, caso de Blessings, parceria dos rappers Drake e Kanye West.

A coleção chega às lojas no próximo dia 28, com tamanhos que vão do 8 ao 14, e para jovens adultos, entre P, M e G. As peças saem por valores a partir de 99 reais. Confira imagens: