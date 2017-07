Luana Piovani comemora condenação de Lula: ‘Tremendo’

Outra vez, Luana Piovani usou suas redes sociais para disseminar opiniões dignas de burburinho. Na tarde desta quarta-feira, a atriz postou fotos e vídeos no Instagram Stories comemorando a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e exaltou o feito do juiz Sérgio Moro, que sentenciou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão.

“E o Moro, que condenou o Lula a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Gente, estou me tremendo toda de emoção!”, celebrou a atriz. Em seguida, ela contestou o direito de Lula recorrer em liberdade à decisão da Primeira Instância: “Agora, lógico que ele vai recorrer, mas acho que devia recorrer em regime fechado, ‘presinho’, não em liberdade, porque está dando muita dor de cabeça. Temos que resolver o Brasil, né?”

Luana ainda postou duas fotos na rede social com drinks para comemorar a notícia: “Lula condenado vale uma celebração! Ainda falta um tanto para ser preso, mas vamos ‘despacito'”, escreveu ela, em uma brincadeira com o hit Despacito (do espanhol “devagarzinho”), de Daddy Yankee e Luis Fonsi.