Luan Santana vai trocar sertanejo por heavy metal. Já pensou?

Luan Santana disse nesta segunda-feira que deixará o sertanejo após dez anos de carreira. Em um post no seu Instagram, o cantor garante que iniciará um novo projeto de heavy metal. Na publicação, em que aparece segurando uma guitarra, explicou: “Esse amor de vocês é bom demais, mas tem uma hora que a gente sente algo aqui dentro e precisa mudar, arriscar e adivinhem? Essa hora chegou. Por isso, decidi que a partir de hoje vou me dedicar de corpo e alma ao estilo que eu realmente amo, o heavy metal. Keep rocking, babies!”

O anúncio do cantor não convenceu ninguém. “Esperando o outro post, falando que era uma brincadeira”, escreveu uma usuária na rede social.

No mesmo texto, Luan explica que a decisão aconteceu após uma inspiração no final de semana, em que esteve presente no Rock in Rio e por isso, está indo “das modas de viola para os riffs de metal”, como o próprio artista definiu.