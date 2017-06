Los Angeles vai projetar símbolo do Batman em tributo a Adam West

Morto no último sábado, o ator americano Adam West, famoso por ter vivido o Batman em série na TV nos anos 1960, vai ganhar uma homenagem nos céus de Los Angeles na noite desta quinta-feira. A partir das 21h (horário local), a prefeitura da cidade vai projetar o símbolo do Homem-Morcego, aquele que é usado para alertá-lo de que há um crime a ser combatido.

A notícia está no site da editora DC Comics, a casa do Batman, Super-Homem e Mulher-Maravilha. De acordo com o texto, a decisão foi anunciada pelo prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, a cidade onde West viveu parte da vida e morreu, aos 88 anos. A projeção vai ser feita a partir da Câmara Municipal de Los Angeles. Na ocasião, a Adam West Memorial Fund vai receber doações que serão destinadas ao tratamento de crianças com câncer.