Lorde lidera parada da Billboard pela primeira vez com novo álbum

A cantora pop neo-zelandesa Lorde emplacou seu primeiro álbum no topo da compilação semanal Billboard 200, que lista os discos mais vendidos na semana nos Estados Unidos. O primeiro álbum de Lorde, Pure Heroine, que conta com o sucesso Royals, estreou e não passou da terceira colocação na Billboard ao ser lançado, em 2013.

Melodrama, o segundo trabalho da artista de 20 anos, vendeu 82.000 cópias físicas e digitais, 40.000 canções avulsas e teve quase 35 milhões de execuções em serviços de streaming. No método de contabilização de venda de disco adotado pela Nielsen SoundScan, o número de canções avulsas e execuções em streaming são convertidos para um valor equivalente à venda de um disco completo. Por esse método, foram vendidas 109.000 unidades do disco no total.

Lorde é a terceira artista solo feminina consecutiva a liderar a Billboard 200, tendo sido antecedida por Katy Perry com Witness e Halsey com Hopeless Fountain Kingdom.

Na parada de canções digitais, que mede a venda online, Despacito, o hit do cantor porto-riquenho Luis Fonsi em parceria com Justin Bieber, continuou a reinar na liderança com mais 139.000 cópias vendidas.

(Com Reuters)