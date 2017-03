O Lollapalooza 2017 acaba de anunciar os dias e horários de suas 45 atrações, que estarão distribuídas por quatro palcos no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os headliners — artistas que fecham a noite — serão as bandas Metallica, The xx, The Strokes e The Weeknd. Um pouco mais cedo, se apresentarão grupos como The Chainsmokers, Flume, Martin Garrix, Duran Duran, Two Door Cinema Club, Rancid e The 1975. Confira a programação: