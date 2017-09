Lollapalooza 2018: line-up terá Lana Del Rey, Pearl Jam e Red Hot

A programação do Lollapalooza 2018 foi divulgada na manhã desta quarta-feira. Entre os destaques, estão a cantora americana Lana Del Rey e as bandas Pearl Jam, Rede Hot Chilli Peppers, The Killers, Imagine Dragons e LCD Soundsystem. Na lista de artistas nacionais, aparecem Liniker e os Caramelows, Mano Brown e Mallu Magalhães. Ao todo serão 70 atrações, que se apresentarão em quatro palcos ao longo dos três dias da sétima edição do festival, de 23 a 25 de março do próximo ano, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Os ingressos já estão no 2º lote de vendas e custam a partir de 750 reais (meia-entrada) para todos os dias do evento. As entradas podem ser compradas online com taxa de conveniência ou na bilheteria oficial, no Citibank Hall da capital paulista, e ainda no Teatro Cetip também em São Paulo ou nas unidades do Km de Vantagens Hall do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.

Quem quiser descontos, mas não tiver carteirinha de estudante pode contar esse ano com uma parceria do festival com o Criança Esperança, que diminui o valor dos ingressos em 50% para quem fizer doações de 30 reais ou 50 reais. Por enquanto, a organização do evento ainda não divulgou a data de cada uma das atrações e também não liberou a venda de entradas para um único dia.

Confira abaixo o line-up do Lollapalooza 2018: