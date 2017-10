Lollapalooza 2018 divulga programação para cada dia de festival

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta quarta-feira, o line-up por dia do festival, que ocorre entre 23 e 25 de março de 2018, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Artistas como a cantora americana Lana Del Rey e as bandas Pearl Jam e Rede Hot Chilli Peppers se apresentarão ao longo dos três dias do evento.

Ao todo, serão 70 atrações, que se apresentarão nos quatro palcos da sétima edição do festival. No primeiro dia, sexta-feira, Red Hot Chili Peppers é a banda principal. O sábado contará com Pearl Jam como headliner e o domingo fechará com a banda The Killers. Ainda não foram divulgados os horários de cada apresentação.

As entradas podem ser compradas online com taxa de conveniência ou na bilheteria oficial, no Citibank Hall da capital paulista, e no Teatro Cetip também em São Paulo. As unidades do Km de Vantagens Hall do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte também farão a venda. Os ingressos para os três dias de Lollapalooza estão no terceiro lote e custam de 850 reais (meia) a 1.750 reais (inteira). A entrada para apenas um dia fica por 350 reais (meia) e 700 reais (inteira).

(Com Estadão Conteúdo)