Loja de Harry Potter no Brasil vende vassoura a 3.000 reais

Os fãs de Harry Potter não precisam mais ir ao parque de Orlando, nos Estados Unidos, para se esbaldar comprando bugigangas do universo criado por J.K. Rowling. Os preços, no entanto, podem derrubar um bruxo de sua vassoura. Com poucos objetos inéditos, os preços da loja variam entre 14,90 (uma moedinha de dinheiro bruxo) até 3.000 reais (uma vassoura Nimbus 2001).

Confira os objetos mais caros da Loja Harry Potter Brasil:

Nimbus 2001, 3.000 reais

Lúcio Malfoy gastou mesmo uma grana para colocar o filho, Draco, no time de Quadribol da Sonserina. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, o ricaço comprou sete Nimbus 2001 de presente para o time, que convidou Draco para jogar com eles. Ao contrário da maioria dos outros objetos disponíveis no site, a vassoura é em tamanho real – só não voa, claro.

Maquete de Hogwarts, 2.999,90 reais

Os frustrados que cresceram sem receber sua carta de aceitação em Hogwarts agora podem ter um castelo inteirinho para si, pela bagatela de quase 3.000 reais.

Miniatura do Trem de Hogwarts, 1.499,90 reais

E quem disse que a viagem para Hogwarts estaria inclusa na mensalidade da escola? Uma miniatura do trem vermelho que leva Harry e seus amigos para o internato está valendo cerca de 1.500 reais.

Action figures, entre 1.299,90 e 1.399,90 reais

Sirius Black e Alastor Moody estão mortos, mas sua imagem ainda poderá render alguns galeões para seus descendentes. As versões casual e encarcerado do padrinho de Harry Potter (à esquerda), custam ambas 1.399,99 reais, uma centena mais barato que rabugento funcionário do Ministério da Magia.

Cálice de Fogo, 1.289,90 reais

Os 21 centímetros do mini-Cálice de Fogo mal cabem um pedaço de pergaminho. No mundo, existem apenas 5.000 peças feitas à semelhança do objeto mágico que dá nome à quarta história de Harry Potter.

Caneca do Dumbledore, 1.049,90 reais

Dumbledore nunca escondeu seu gosto refinado. Pelo preço, um copo ao estilo do que o diretor usava durante as refeições em Hogwarts poderia bem entrar na lista de presentes de casamento da Marina Ruy Barbosa.

Pomo de Ouro, 599,90 reais

Harry Potter não precisa mais voar atrás da bolinha dourada durante as partidas de Quadribol em Hogwarts — com a pequena fortuna que herdou dos seus pais, ele pode comprá-la.