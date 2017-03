‘Logan’, de Wolverine, perto dos 4 milhões de ingressos no Brasil

Se nos Estados Unidos foi tirado da liderança pelos grunhidos de King Kong, no Brasil Logan segue líder absoluto. Em cartaz desde o último dia 2, depois de depois de algumas sessões de pré-estreia na Quarta-Feira de Cinzas, a despedida de Hugh Jackman como Wolverine já foi visto por quase 4 milhões de pessoas no país — contabiliza 3,8 milhões de ingressos vendidos, mais precisamente.

Já Kong soma 596.600 ingressos vendidos. O desempenho é muito inferior ao da estreia de Logan, que fez 1,8 milhão de pagantes em seus primeiros dias. Mas o fato de Wolverine ocupar uma boa parcela das salas de exibição ajuda a explicar essa diferença. A estreia de A Bela e a Fera, nesta semana, deve embolar ainda mais essa briga. O filme é um dos mais esperados do ano.

A terceira e quarta posições no ranking da bilheteria foram ocupadas pelos “veteranos” A Grande Muralha e Cinquenta Tons Mais Escuros. Moonlight, vencedor do Oscar de melhor filme neste ano, e Lego Batman, vieram em seguida na preferência do público.