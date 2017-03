‘Logan’: adeus de Wolverine já foi visto por 1,8 milhão no Brasil

O apelo é forte e nem mesmo a classificação etária de 18 anos segura Logan. O filme, que marca a despedida de Hugh Jackman do papel do mutante Wolverine, já foi visto por quase 2 milhões de pessoas no Brasil desde a pré-estreia, na Quarta-Feira de Cinzas. Mais exatamente, 1,796 milhão de pessoas viram o longa, em cartaz desde quinta no país. Na pré-estreia, foram 172.000 — uma arrecadação de 6,5 milhões de reais. A boa performance também pode ser explicada pelo número de salas que exibem o filme: 1.200, ao todo.

Com o resultado, o longa somou 28 milhões de reais de faturamento e deixou para trás o bisonho A Grande Muralha, com Matt Damon, o risível Cinquenta Tons Mais Escuros, adaptação do best-seller erótico da britânica E. L. James, o vencedor do Oscar, Moonlight, a animação Lego Batman e a comédia nacional Internet – O Filme.