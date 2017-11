L’Ô Restaurante: o melhor variado e contemporâneo de Fortaleza

Se houvesse uma categoria para eleger o restaurante mais elegante da cidade, o L’Ô provavelmente seria o vencedor. Instalado num amplo imóvel com pé-direito alto e mezanino, ele é decorado com diversos vasos de plantas, pinturas figurativas de impacto e lustres suntuosos. À frente da operação estão Agustín Herrero, barcelonês radicado em Fortaleza há onze anos, e sua mulher, a paulista Cecilia Seligmann. Já a cozinha é território de Junior Souza, cearense de Tauá que foi eleito o melhor chef da cidade na VEJA COMER & BEBER 2014/2015. Para abrir o apetite, ele sugere o carpaccio de polvo confitado e folhas verdes regadas de azeite de ervas (R$ 36,00) ou a salada de brie quente, aspargos, pera laminada e um leve molho de mostarda (R$ 33,00). Os maiores sucessos entre os pratos principais são a lagosta grelhada com creme de três cogumelos e arroz negro (R$ 103,00) e o bombom de filé-mignon ladeado por ravioloni preenchido com abóbora e batata mais molho de vinho tinto e queijo gruyère (R$ 65,00). Outro hit, o camarão grelhado com gengibre e molho de curry ganha a escolta de nhoque de mandioquinha recheado com purê de banana-da-terra (R$ 87,00). Para fechar a refeição à altura, peça a casquinha de tuile de amêndoa preenchida por creme de banana. Pequenas esferas de caramelo e sorvete de pipoca caramelada completam o doce, que custa R$ 26,00. Avenida Pessoa Anta, 217, Praia de Iracema, ☎ 3265-2288 (140 lugares). 19h/0h (sex. 12h/15h e 19h/1h; sáb. 19h1h; fecha dom.). Aberto em 2008. $$$

2º lugar: O Banquete

Em agosto de 2017, a casa da chef Liliane Pereira se mudou para o Meireles. Suas receitas continuam homenageando peças e óperas famosas, como O Fantasma da Ópera. O prato batizado pelo musical consiste em filé-mignon com queijo brie maçaricado e risoto de cogumelos (R$ 72,00). Enquanto espera o prato principal ao som de música clássica, a clientela pode provar a cestinha crocante de parmesão com camarões regados com molho pesto (R$ 55,00, para quatro pessoas), ao lado do malbec argentino Alfredo Roca 2016 (R$ 124,00). Aos domingos, há menu especial ao som de apresentações artísticas. Avenida da Abolição, 3340, Meireles, ☎ 3182-7880 (150 lugares). 12h/15h e 19h30/23h30 (sáb. e dom. almoço até 16h; fecha seg. no jantar). Aberto em 2011. Aqui tem iFood. $$$

3º lugar: Moranga Bistrô

O revestimento de taipa na fachada e objetos antigos no salão dão o tom da decoração. Para dar início ao jantar, uma degustação de entradinhas inclui cubos de filé ao molho roquefort, queijos, polvo grelhado e patês de alho e de atum (R$ 54,00). Prato mais famoso da casa, a torre de lagosta é elaborada com o crustáceo grelhado na casca e puxado na manteiga de ervas, acompanhado de risoto de parmesão (R$ 95,00). Outra especialidade, o spätzle pode escoltar camarão com molho de queijo fundido (R$ 81,00) ou filé-mignon alto grelhado no mesmo molho (R$ 69,00). Rua Xavier de Castro, 100, Praia de Iracema, ☎ 3219-7078 (80 lugares). 18h30/0h. Aberto em 2002. $$$