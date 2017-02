Livro diz que Judy Garland foi molestada em ‘O Mágico de Oz’

As histórias dos bastidores de Hollywood sempre trazem relatos picantes ou constrangedores, quando não trágicos, sobre grandes nomes do cinema. No livro de memórias Judy and I: My Life with Judy Garland, escrito pelo ex-marido da estrela de O Mágico de Oz, vem à tona a revelação de que a atriz era molestada pelos anões que faziam os munchkins, pequenas criaturas mantidas como cativos pela irmã da Bruxa Má do Oeste. Sid Luft morreu em 2005, e o livro, póstumo, está para ser lançado na Inglaterra e nos Estados Unidos, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

“Eles achavam que escapariam de qualquer acusação e que poderiam fugir pelo fato de serem pequenos. Fizeram a vida de Judy um inferno no set, colocando as mãos sob seu vestido. Os homens tinham 40 anos ou mais”, diz o relato do livro.

Na época do filme, lançado em 1939, Judy Garland tinha apenas 16 anos. Ela despontou graças ao longa, que se tornaria um clássico do cinema. A atriz se casou com Sid Luft 1952 e os dois ficaram juntos por 13 anos. Judy Garland morreu em junho de 1969.

(Com Estadão Conteúdo)