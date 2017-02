Lista dos vencedores do Oscar 2017

A 89ª cerimônia do Oscar acontece neste domingo, no Dolby Theatre, em Los Angeles, Estados Unidos, com apresentação do humorista Jimmy Kimmel. Considerado favorito, o musical La La Land – Cantando Estações arrebanhou 14 indicações, entre elas melhor filme, diretor, atriz para Emma Stone e ator para Ryan Gosling.

Também indicados ao prêmio de melhor filme estão os dramas A Chegada e Moonlight: Sob a Luz do Luar somam oito indicações. Manchester à Beira-Mar, Lion: Uma Jornada para Casa e Até o Último Homem abocanharam seis indicações cada. A Qualquer Custo e Um Limite Ente Nós estão com quatro indicações e Estrelas Além do Tempo com três.

A lista completa de vencedores será atualizada ao longo da noite, de acordo com as entregas dos prêmios.