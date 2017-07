Linkin Park: dias antes da morte, filho exortou pai a amar a vida

O suicídio de Chester Bennington, vocalista do Linkin Park encontrado morto em sua casa na Califórnia, nesta quinta-feira, aconteceu apenas poucos dias após o filho Tyler incentivá-lo a “amar a vida”.

Em uma foto publicada pela mulher, a modelo Talinda, no Twitter, vê-se uma caneca com um post-it em que Tyler, de 11 anos, escreve um recado com erros de inglês para o pai, típicos da idade, e a menção a uma música da sua banda, Castle of Glass. “Dad, enjoy your rehersal or whatever your doing today. Love life because it’s a ‘Castle of Glass‘”, diz o texto (“Pai, aproveite o seu ensaio ou o que quer que esteja fazendo hoje. Ame a vida porque é um castelo de vidro”).

A foto viralizou depois da notícia da morte de Bennington, e, para muitos, se tornou uma prova de que o cantor vivia uma depressão, da qual a família sabia e por isso tentava reanimá-lo. Chester Bennington tinha um passado traumático, em que foi abusado por outro homem, e chegou a declarar em uma entrevista já ter pensado em suicídio antes.

Happy Father's Day to the man of my dreams❤️ You are the best Daddy ever!! @ChesterBe pic.twitter.com/R96A6uGSam — Talinda Bennington (@TalindaB) June 18, 2017

De fato, Talinda fazia diversas postagens de estímulo a Bennington. Além de se declarar para ele, chamando-o de “meu amor” em alguns posts, no Dia dos Pais fez uma homenagem, chamando-o de “melhor pai do mundo” e costumava envolver os filhos nas mensagens. Além da foto do recado de Tyler, recentemente publicou uma selfie ao lado de uma das gêmeas, Lila e Lily, de apenas 6 anos.

Além de Lila e Lily, 6, e de Tyler, 11, do casamento com Talinda, realizado em 2006, Chester deixou ainda três filhos, Jaime, 21, Isaiah, 19, e Draven Sebastian, 15, de relacionamentos anteriores. Jaime é filho de Chester Bennington com Elka Brand, cujo filho Isaiah o cantor também acabou tomando como seu. Draven é filho do vocalista com a ex-modelo Samantha Marie Olit.