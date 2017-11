Linkin Park anuncia disco ao vivo com Chester Bennington

Linkin Park anunciou nesta quarta-feira um novo disco ao vivo, com canções entoadas por Chester Bennington em suas últimas apresentações na turnê One More Light. Os shows promoviam o disco de mesmo nome da banda, lançado em maio, dois meses antes do suicídio do vocalista, aos 41 anos. O disco será lançado no dia 15 de dezembro.

“Dedicamos este álbum ao nosso irmão Chester, que derramou seu coração e alma em One More Light. Após finalizarmos o disco, brincamos com Chester que ele teria que se esforçar muito nos palcos para manter a ótima performance que entregou nas gravações no estúdio. Sem surpresas, ele aceitou o desafio”, escreveu o grupo em um comunicado oficial.

A turnê contava com faixas novas, como Heavy e Good Goodbye, além de canções clássicas da banda, como In the End e Numb.

Confira abaixo o comunicado: