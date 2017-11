O Limoeiro está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Limoeiro, entre os dias 18 de novembro e 17 de dezembro, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: matula (bolinhos de farinha de milho e galinha servidos com molho vinagrete) ou salada de grãos temperados com ervas e brunoise de legumes

Prato principal: ravióli com pera e queijos gorgonzola e ricota, servido com manteiga e sálvia ou bisteca suína à milanesa servida com espaguete ao molho de tomate, bacon e parmesão

Sobremesa: manjar branco com calda de ameixas ou baba de camelo (mousse de doce de leite)

Cliente Santander: você ganha 10% de desconto no valor do menu ao pagar com cartão Santander na maquininha GETNET (promoção válida somente para o titular do cartão).

LIMOEIRO. Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, 669, Cristo Rei, ☎ 3014-8014 (84 lugares). 11h30/15h30. Aberto em 2010. $