‘Liga da Justiça’ versus ‘Thor’, embate esquenta com trailers

Novembro de 2017 será quente para os fãs de super-heróis. Thor: Ragnarok, da Marvel, está marcado para estrear no dia 2, enquanto Liga da Justiça, da concorrente DC Comics, chega aos cinemas duas semanas depois, em 16 de novembro. Terá Thor força o suficiente para ficar no topo das bilheterias quando a rival entrar em cartaz?

No embate entre os novos trailers, lançados neste fim de semana na Comic-Con em San Diego, os dois fizeram barulho na internet. Até o momento, a nova prévia do terceiro episódio de Thor soma 18 milhões de visualizações no canal oficial da Marvel no YouTube. Enquanto o vídeo da Liga da Justiça foi visto 16,5 milhões de vezes.

Confira abaixo os trailers legendados em português: