Leonardo Vieira presta queixa contra ataques homofóbicos na web

Leonardo Vieira compareceu na tarde desta segunda-feira à Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, no Rio de Janeiro, para prestar queixa contra os ataques homofóbicos que ele sofreu na internet. No final do ano, o site Ego publicou uma série de imagens em que o ator aparecia beijando outro homem. Depois disso, ele passou a ser ofendido e criticado em seu perfil no Instagram.

Nesta segunda, o ator divulgou um texto intitulado Manifesto contra a homofobia em que ele fala sobre sua sexualidade, sua vida pública e os ataques que sofreu. “Essa carta aberta aqui não é um pedido de desculpa, pois não acho que deva pedir desculpas por ser gay. Pelo contrário: sempre tive orgulho de ser quem eu sou. Essa carta é um manifesto contra a homofobia. Descobri estupefato que homofobia não leva ninguém à cadeia. Este crime, que pode ser devastador na vida das pessoas, não tem defesa à altura. Algumas cometem suicídio e outras matam por simples preconceito, que, aliado à violência verbal, psicológica ou física, é uma das mazelas de nossa sociedade”, escreveu.