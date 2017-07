Leonardo, do ‘MasterChef’, presta queixa por ofensa racista

Leonardo Santos, participante da atual temporada do MasterChef Brasil, prestou queixa após ter sido vítima de racismo na internet. “O Leonardo já tomou todas as providências cabíveis, como o registro da queixa e a denúncia no Facebook, levando em conta que essa e a maior parte dos insultos recebidos nas redes vêm de perfis falsos, dificultando a punição do culpado”, confirmou a assessoria de imprensa do cozinheiro amador a VEJA.

No Instagram, Leonardo contou que recebeu uma montagem com fotos de participantes negros do reality da Band, inclusive dele. O autor da montagem afirmava ter nojo deles e pena de quem já comeu algo que eles prepararam. “Volta pra senzala”, terminava a mensagem.

Em seu desabafo na rede social, Leonardo afirma que o ataque fez com que ele refletisse sobre o racismo que negros encaram todos os dias, inclusive aquele demonstrado por espectadores do programa. “O participante negro que reclama não conhecer ingrediente ‘é pobre, chorão, se fazendo de vítima, insuportável’, uma outra participante qualquer com a mesma atitude ‘não é obrigada a conhecer tudo’. A participante negra que quer dominar sua praça na prova em grupo ‘tá se achando, a macaca’, o outro participante branco que além de cuidar da praça dele ainda quer se meter na praça do outro ‘tá preocupado com o resultado da equipe’”, escreveu.