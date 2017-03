Léo aparece sem Victor no ‘The Voice Kids’

Léo Chaves, irmão e dupla de Victor, apareceu sozinho no primeiro dia de competição ao vivo do programa ‘The Voice Kids’, da TV Globo. Victor se afastou do reality show após sua esposa, Poliana Bagatini, ter acusado o cantor sertanejo de agressão. A ausência de Victor foi anunciada em 26 de fevereiro.

O apresentador André Marques não mencionou a ausência de Victor no programa e anunciou normalmente a presença de Léo Chaves e dos outros jurados, Carlinhos Brown e Ivete Sangalo.

O caso

Em fevereiro, Victor foi acusado de agredir Poliana, grávida do segundo filho do casal. A empresária prestou queixa em delegacia da Polícia Civil de Belo Horizonte. Ela realizou o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, pouco tempo depois, publicou no seu perfil na rede social Instagram um post e uma carta na qual diz que pretende retomar a vida com seu marido após tê-lo acusado de agredi-la durante uma discussão no apartamento do casal. Na carta, ela confirma ter tido “um grande desentendimento familiar”, mas que “Victor não me machucou e nunca me machucaria”.