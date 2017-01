Leifert dispensa prólogos ao assumir ‘BBB17’

Quem imaginou que a Rede Globo tivesse preparado algum tipo de homenagem a Pedro Bial, que durante 16 anos assumiu o Big Brother Brasil, se decepcionou. Sem maiores delongas, Tiago Leifert já surgiu no BBB17 mostrando serviço e apresentando o reality show como se não houvesse feito outra coisa da vida até então. Bial sequer foi mencionado, mas no Twitter os fãs, saudosos, subiram várias hashtags ao longo do dia em sua homenagem. Durante o programa, “Volta Bial” e “Cadê o Bial” entraram nos trending topics, a lista de assuntos mais comentados do Twitter.

Num cenário totalmente reformulado, Leifert explicou que duas duplas de gêmeos já tinham entrado na casa – e, diga-se de passagem, aproveitaram as primeiras horas para flertar. Amanhã será a vez dos demais participantes. A partir de quarta-feira, o público poderá escolher um gêmeo de cada dupla – Antônio e Manoel e Emilly e Mayla – para permanecer no jogo. Os vencedores serão conhecidos pelos espectadores no domingo.

Com menos de meia hora de duração, o programa de estreia ainda mostrou a primeira interação de Leifert com os confinados – na oportunidade, ele brincou que também era a sua primeira vez na atração. Rápido no gatilho, Leifert não deixou de ironizar a boa desenvoltura verbal dos gêmeos, que extrapolaram nos “tipo assim”. Numa prova de perguntas e respostas, as garotas se deram melhor e conquistaram 10.000 reais.