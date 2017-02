‘Lego Batman: O Filme’ tem maior faturamento de 2017

Vingadores usando fantasias, um bilionário com um lado excêntrico e um assassino de aluguel brutalmente eficiente mostraram ser o tônico para uma problemática bilheteria doméstica. “Lego Batman: O Filme” superou “Cinquenta Tons Mais Escuros” nos cinemas no final de semana, obtendo robustos 55,6 milhões de dólares e conquistando o primeiro lugar.

“Cinquenta Tons Mais Escuros”, a sequência de “Cinquenta Tons de Cinza”, de 2015, não conseguiu superar o lançamento de seu antecessor, de 85,2 milhões de dólares. Teve que se contentar com a ainda considerável quantia de 46,8 milhões de dólares arrecadados na estreia e o segundo lugar nas bilheterias.

“De Volta ao Jogo 2”, sequência de “De Volta ao Jogo”, de 2015, não deve ser desconsiderado, ao arrecadar impressionantes 30 milhões de dólares. Isto é mais que o dobro do que o primeiro filme conseguiu durante sua estreia.

Os três lançamentos foram bem-sucedidos ao se destinarem a diferentes grupos etários e demográficos -as crianças foram atrás do novo filme do Lego, mulheres ficaram animadas com a sala vermelha de Christian Grey e os homens assistiram ao assassino interpretado por Keanu Reeves eliminar rapidamente seus inimigos.

“Lego Batman: O Filme” é agora a maior estreia de 2017, mas ficou levemente aquém das projeções. Alguns analistas previram que o filme familiar ganharia mais de 60 milhões de dólares.

“Cinquenta Tons Mais Escuros” é um lançamento da Universal. O estúdio não forneceu o orçamento do filme (como é seu costume atualmente), mas estimativas conhecidas o avaliam na faixa dos 55 milhões de dólares.

“Fragmentado”, também da Universal, perdeu a liderança que havia ocupado por três semanas consecutivas para os novatos. O suspense de sucesso alcançou 9,3 milhões de dólares, chegando ao quarto lugar, enquanto aumentou seu faturamento doméstico para 112,3 milhões de dólares.

(Com Reuters)