‘Legendários’ sairá do ar após oito anos na Record

O Legendários, programa apresentado por Marcos Mion desde 2010 na Record, não será renovado para o ano que vem, segundo a emissora confirmou a VEJA nesta quarta-feira. De acordo com a Record, a atração deve continuar no ar até dezembro.

Marcos Mion, porém, seguirá contratado pelo canal – e já está escalado para apresentar a segunda temporada do reality show A Casa, que confina 100 pessoas em um imóvel com estrutura e suprimentos apenas para quatro. No ano que vem, o reality deve sofrer mudanças, passando a ser exibido todos os dias, em vez de apenas duas vezes na semana.

O Legendários estreou sendo transmitido aos sábados e somente em março deste ano mudou para as sextas-feiras. O programa de auditório já teve no elenco nomes como o grupo Hermes e Renato (rebatizado de Banana Mecânica por questões de direitos autorais), Léo Lins, Mauricio Meireles, Miá Mello e Juliana Salimeni.