Lázaro e Taís Araújo recebem prêmio como influenciadores em NY

Ontem aqui em Nova York foi muito especial. Foi um chamado. Estar na lista dos 100 afro descendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo é uma alegria mas também um chamado a responsabilidade com tudo o que faço e farei o que Digo e direi e como nfluencio e sou influenciado. Tô mexido. Compartilho com vcs algumas fotos com Judith Jameson, com Tais ( que também está na lista), Ndaba Mandela, A miss cabo verde ( que aliás tinha o Na minha Pele), a querida empreendedora e amiga Adriana Barbosa (Que também está na lista). E no fim um vídeo deles. Inesquecível!!! #mipad

A post shared by Lázaro Ramos (@olazaroramos) on Sep 27, 2017 at 7:24am PDT