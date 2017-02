O ator global Lázaro Ramos e o cantor Seu Jorge fizeram uma breve participação no Oscar 2017. Durante vinheta, produzida em colaboração com diversos países, os brasileiros comentaram brevemente sobre seus filmes preferidos: O Poderoso Chefão, para o marido de Taís Araújo, e E.T.: O Extraterrestre para o autor de Burguesinha.