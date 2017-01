Laura Cardoso retorna à novela ‘Sol Nascente’

Laura Cardoso está pronta para retornar ao papel de grande vilã da novela Sol Nascente. Segundo a assessoria da Rede Globo, a atriz, que estava afastada desde outubro por motivos de saúde, volta a a gravar nos estúdios do folhetim na quinta-feira, e o retorno da sua personagem Dona Sinhá está programado para o episódio da próxima segunda-feira, dia 9 de janeiro.

O site oficial da novela traz a volta da vilã listado nos resumos dos capítulos da próxima semana. Não há maiores detalhes sobre como será o retorno triunfal da malvada, mas ele deve acontecer durante o baile organizado por Lenita (Letícia Spiller).

Laura Cardoso foi afastada das gravações em outubro do ano passado para tratar uma infecção urinária. A novela das seis ganhou o reforço de Nívea Maria, como Dona Mocinha (irmã de Sinhá, vivida por Laura), e comandou os planos maléficos para destruir Tanaka (Luís Melo) nas últimas semanas.

Sol Nascente também enfrentou problemas com o autor Walther Negrão, que foi afastado em novembro de 2016 para se recuperar uma anemia, decorrente dos dois enfartes sofridos no primeiro semestre. Enquanto ele cuida da saúde, os coautores Julio Fischer e Suzana Pires se encarregaram do roteiro, que está sob a supervisão de Sílvio de Abreu, diretor de teledramaturgia da Globo.