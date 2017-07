Latino reencontra macaco fujão: ‘vai ficar de castigo’

Achamosssss !!! 🐒🐒👏🏼👏🏼 Muito obrigado Brasil pelas orações !!! Tive fé que Deus não iria nos deixar na mão. Depois de passar por um riacho, por matas e entrando em mais de 30 condomínios pelos complexos da Barra da Tijuca, conseguimos finalmente acha-lo, detalhe, bem distante da minha casa, numa residência humilde proximo ao lago do aeroporto de Jacarepaguá. Quero agradecer imensamente aos anjos de Deus Cesar Augusto e José da radio (voluntários da limpeza das Lagoas) por terem conseguido capturar e prender meu filho numa jaula improvisada. Quero agradecer todos aqui das redes sociais que absorveram a minha dor e proliferaram a notícia, fazendo com que o amigo dos senhores acima fizesse contato com a gente, quando ainda estávamos numa mata. Foi emocionante ! Minha vontade era de esmagar o Twelves de raiva, mas a felicidade de ter o encontrado falou mais alto. Olha a carinha dele de desorientado. Vai ficar de castigo ! 😡 Sem palavras pra agradecer meus vizinhos @sauloleite82 e @gabriela.r.araujo que lideraram um grupo de amigos, que saíram incessantemente (a madrugada a fora) pra tentar localiza-lo. Obrigado @je_rodriguesoficial, @leotorres_oficial_, @carolborbatv pelo apoio emocional e pelos corres junto comigo. Desculpem as choradeiras mas sou muito emotivo mesmo, tive que cancelar até os compromissos de shows por causa disso, não teria cabeça pra nada, quem já teve um primata em casa, sabe que os macacos reagem como os seres humanos e no caso do @macacotwelves é como um filho pra mim. Deus é mais! 🙏🏼♥️ Um agradecimento especial @xuxamenegheloficial @hugogloss @euleodias @zezedicamargo sem palavras ! 👏🏼👏🏼

