Larissa Manoela ganha título de embaixadora da Unesco

Larissa Manoela foi eleita embaixadora pela Organizações das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), parte da Organizações das Nações Unidas (ONU). A atriz anunciou nas redes sociais que será representante da área de Boa Vontade em Defesa do Jovem Aprendiz.

“Muito feliz em estar recebendo esse título”, escreveu Larissa no Instagram nesta segunda-feira, data em que segue para Brasília, no Senado Federal, onde será agraciada com o cargo durante a Semana Nacional do Protagonismo Infantojuvenil.

A adolescente de 16 anos criou na internet a hashtag JovemAprendizLM para o movimento, com a qual vai endereçar as postagens feitas ao longo da cerimônia e de uma campanha direcionada aos jovens, em que Larissa será porta-voz.