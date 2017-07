Larissa Manoela e Thomaz Costa trocam alianças de namoro

Depois de muita especulação, Larissa Manoela, 16, assumiu o namoro com Thomaz Costa, 17, durante viagem para Orlando, nos Estados Unidos. O casal teve um breve relacionamento em 2013 e foi flagrado junto diversas vezes desde o começo de 2017. Thomaz confirmou os rumores no último domingo, com um vídeo no Instagram dos dois trocando alianças em restaurante do parque Magic Kingdom, do complexo da Disney.

Os atores se conheceram nas gravações da novela Carrossel, mas namoraram por pouco tempo, quando Larissa tinha apenas doze anos. No ano passado, os dois voltaram aos holofotes depois da atriz ter o seu número de celular vazado e Thomaz ser o possível responsável pela divulgação. “‘Se ex fosse bom, Deus não mandava amar o próximo”, Larissa escreveu em seu Twitter na época. Na época, a atriz estava namorando João Guilherme, filho do cantor Leonardo, mas os dois terminaram em dezembro do ano passado.

Um relacionamento entre Larissa e Thomaz já era especulado há alguns meses, depois dos dois postarem fotos juntos nas redes sociais e a atriz escrever um texto afirmando que ele havia sido o seu primeiro beijo. Na legenda do vídeo postado no último domingo, Thomaz escreveu apenas “love u”, “te amo”, em inglês.