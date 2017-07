Lana Del Rey briga com fãs por novo álbum vazado: ‘Seus idiotas’

A cantora americana Lana Del Rey ficou bastante irritada na madrugada desta quarta-feira, ao descobrir que o seu novo álbum havia sido vazado e disponibilizado na internet. Lust for Life está em pré-venda e tem previsão de lançamento para esta sexta-feira.

Através da sua conta do Twitter, a cantora brigou, com direito a xingamentos, com fãs que comentaram seu trabalho. “Seus idiotas”, respondeu Lana a um fã que postou “Lust for Life vazou, vejo vocês em uma hora”. Já para um outro usuário da rede social, que disse ter deletado os links de acesso ao álbum, ela respondeu: “Melhor mesmo”.

U little fuckers — Lana Del Rey (@LanaDelRey) July 19, 2017

Better be — Lana Del Rey (@LanaDelRey) July 19, 2017

Lana Del Rey é um fenômeno pop que estourou no final de 2011 com a música Video Games. Desde então, ela já lançou três álbuns de estúdio. Lust for Life, que chega nesta sexta às lojas, é o quarto. O novo trabalho da cantora, pelas músicas já divulgadas, parece assumir um pouco mais o lado hip-hop de Lana, que trará duas parcerias com o rapper A$AP Rocky e ainda o cantor de R&B The Weeknd.

