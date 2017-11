‘Lady Madonna’: Paul McCartney se inspirou em foto de amamentação

O compositor inglês e ex-beatle Paul McCartney revelou na quarta-feira que se inspirou numa foto da revista National Geographic para compor a canção Lady Madonna, que fala de uma mulher que dá o peito ao seu filho. Lady Madonna foi lançada em 1968, e alcançou o primeiro lugar nas paradas, se tornando em uma das músicas mais famosas do quarteto de Liverpool.

A edição de janeiro de 1965 da revista National Geographic mostrou uma fotografia intitulada “Montanha Madonna” (“Mountain Madonna”, em inglês), onde aparecia uma mulher dando o peito para uma criança e outra rindo ao seu lado. “Às vezes, você vê imagens de mães e pensa que se trata de boas mães. Você vêm que há uma ligação com o filho. Essa foto me afetou e me inspirou”, disse Paul.

O ex-baixista e vocalista dos Beatles também falou sobre sua capacidade de realizar shows com três horas de duração, sem aparentar cansaço, apesar de ter completado 75 anos em junho deste ano. “Acredito que estou bem. Faço shows de três horas e sigo me sentindo forte”, afirmou.

McCartney falará sobre este e outros temas num documentário intitulado One Day a Week, que será transmitido através do Youtube, na sexta-feira.