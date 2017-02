Lady Gaga no Super Bowl e mais 5 previsões de ‘Os Simpsons’

Em 2012, Lady Gaga foi mostrada no seriado Os Simpsons, no episódio Lisa Goes Gaga. De passagem por Springfield, a cantora voou durante um show suspensa por cabos de aço, e também tocou piano vestida com uma fantasia bastante esquisita. Coincidência ou não, a Gaga de verdade repetiu os passos no intervalo do Super Bowl, no domingo — mais um acerto para a clarividência do programa.

Os Simpsons costuma brincar com acontecimentos reais e cultura pop em seus mais de 600 episódios, e vez ou outra realidade e ficção se misturam. Confira abaixo outras cinco previsões certeiras do seriado:

Eleição de Donald Trump

No episódio Bart to the Future, exibido em 2000, a nova presidente dos Estados Unidos, Lisa Simpson, afirma que seu governo herdou uma enorme crise financeira do presidente Trump. Ou seja, não só Donald Trump teria sido eleito, como quebrado a economia do país. Resta esperar para a atração não acertar também a segunda parte.

Copa no Brasil e Neymar

Em You Don’t Have to Live Like a Referee, Homer Simpson é recrutado como juiz da Copa do Mundo e viaja para o Brasil. Durante a final do campeonato entre o time da casa e a seleção da Alemanha, o alter-ego de Neymar, “El Divo”, cai morto no meio da partida e não participa do jogo, e o time europeu acaba por vencer os brasileiros. Apesar de a partida do Brasil contra a Alemanha ter acontecido em uma semifinal, e Neymar ter se machucado no jogo anterior, a previsão é certeira demais para ignorar.

‘Wrecking Ball’

Em um episódio de 1994, Homer Simpson está pilotando uma escavadeira quando uma bola de demolição o atinge e, para salvar sua vida, ele se agarra a ela. Jogado de um lado para outro pelo pendulo, a cena lembra o clipe de Wrecking Ball, de Miley Cyrus, no qual a cantora está pendurada em uma bola de demolição. Na época de lançamento do single, pipocaram na internet paródias da cena ao som da cantora pop, como a do vídeo acima.

Ebola

No episódio Lisa’s Sax, Marge Simpson tenta convencer as pessoas de que seu filho, Bart, contraiu o então extinto vírus do Ebola. Quase vinte anos depois de o episódio ir ao ar, a doença assolou a África e deixou milhares de mortos. No desenho, Bart acaba morrendo por causa do vírus.

Atentado às Torres Gêmeas

Essa previsão tem mais cara de teoria mirabolante dos fãs. No episódio The City of New York vs. Homer Simpson, de 1997, Lisa mostra à mãe uma revista cujo título é New York. Logo abaixo, está estampado o número 9 em vermelho (o preço da revista), ao lado do contorno das torres gêmeas — a paisagem que estampa a capa. Combinados, os elementos dão a data 11 de setembro, dia do atentado ao World Trade Center.