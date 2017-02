Lady Gaga faz referência à dupla Simone & Simaria

Depois do pagodão, a sofrência. A cantora americana Lady Gaga, que faz show neste domingo no intervalo do Super Bowl, fez um post em português na sua página no Facebook onde faz referência a duas canções da dupla sertaneja Simone & Simaria: Chora Não, Coleguinha e Loka. “Chora não, coleguinha. A espera acabou e você vai ficar loka com a maior performance do final de semana”, escreveu. A publicação é acompanhada por um GIF no qual Gaga parece dançar a coreografia de Loka, parceria das sertanejas com a cantora de funk pop Anitta. As cantoras responderam à gentileza da Gaga: reproduziram o post de Gaga e escreveram: “Para começar o sabadão, tem a Lady Gaga na Vibes de Loka. Que tudo!”

É a segunda vez que Gaga faz referência a um artista brasileiro. A canção Perfect Illusion, que faz parte de Joanna, seu mais recente lançamento, tem versos que lembram bastante os de Cilada, do grupo de pagode Molejo. Enquanto Gaga canta “Não era amor/Não era amor/ Foi uma ilusão perfeita”, os sambistas carioca entoavam: “Não era amor ô ô/ Não era/ Não era amor/ Era cilada.” Ela também fez referência à coincidência na sua página no Facebook.