Lady Gaga é confirmada na primeira noite do Rock in Rio

Depois de entoar seus hits no concorrido intervalo do Super Bowl, maior evento esportivo dos Estados Unidos, Lady Gaga teve confirmada a sua participação no Rock in Rio, o maior festival de música brasileiro. A cantora será a principal atração da primeira noite do evento, que acontece de 15 de a 24 de setembro.

“Quando vocês gritam, podem ter certeza de que a gente está ouvindo. Hoje, finalmente chegou o dia de afirmar com 100% de certeza esta super atração, que será a primeira headliner do Rock in Rio 2017: Lady Gaga! Little Monsters, no dia 15 de setembro acontece a única apresentação de Gaga no Brasil em 2017. Agora vocês já têm one million reasons pra garantir presença na nova Cidade do Rock. Ingressos à venda no dia 6 de abril, pelo Ingresso.com”, diz post no perfil oficial do festival no Facebook.