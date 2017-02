Lady Gaga dispara na Billboard depois do Super Bowl

Lady Gaga disparou na parada semanal de discos norte-americana Billboard 200 nesta segunda-feira, depois que o show no intervalo do Super Bowl deu ao seu catálogo de músicas um reforço nas vendas. Joanne, de Gaga, lançado em outubro, subiu mais de 60 lugares na parada até a segunda colocação, vendendo 74.000 unidades, de acordo com dados da Nielsen Soundscan.

Gaga se apresentou no dia 5 de fevereiro no Super Bowl, a final do futebol americano, cantando vários sucessos, depois de voar do teto do estádio até o palco, suspensa por cabos. O jogo e o show no intervalo foram assistidos pela TV por mais de 110 milhões de pessoas.

A performance de Gaga também representou um grande reforço para os seus discos anteriores. The Fame, de 2008, voltou à parada na sexta posição com 38.000 unidades vendidas, e Born This Way, de 2011, ficou com o 25º lugar, com 17.000 unidades vendidas.

Gaga liderou a parada de músicas digitais, que mede a venda de músicas online, com a sua nova faixa Million Reasons, vendendo 149.000 cópias. Sucessos anteriores como Born This Way, Bad Romance e Poker Face também tiveram grande reforço na parada de singles.

A parada de álbuns Billboard 200 contabiliza vendas de discos, vendas de músicas (dez equivalem a um disco) e atividade de streaming (1.500 execuções equivalem a um disco).

(Com agência Reuters)