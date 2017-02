Lady Gaga coreografa drones e entoa hits no Super Bowl

Tão tradicional quanto o jogo do Super Bowl em si é o show apresentado por uma estrela da música durante o intervalo do evento esportivo. Este ano, Lady Gaga foi a eleita para o momento — e não decepcionou, mas também não ousou. Com uma produção digna de abertura de Olimpíada, a cantora envolveu os esforços de um grande corpo de dançarinos, além da plateia e de centenas de drones, coreografados para o número de abertura, em que Gaga entoou God bless America (Deus abençoe a América). Ao fundo, os aparatos tecnológicos brilhantes formavam em movimento a bandeira dos Estados Unidos.

Como ela mesma tinha prometido, nenhum protesto político foi feito. “Quero unir a América novamente”, disse em uma coletiva de imprensa durante a semana.

Gaga fez saltos acrobáticos presa a cabos enquanto se preparava para cantar a canção Poker Face. A partir daí, a cantora emendou um hit atrás do outro. Acompanhada de diversos bailarinos, ela se demorou em I Was Born This Way antes da faixa Telephone.

A calmaria veio com a música do novo disco Million Reasons, entoada por ela ao piano, enquanto toda a arena ajudava com as manjadas e efetivas luzes de celulares. Por fim, a cantora retornou ao palco para o número final com a música Bad Romance.