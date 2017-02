Lado B: Bieber, Kanye West e outros boicotam e criticam o Grammy

Apesar das quatro indicações ao Grammy 2017, Justin Bieber preferiu esnobar a premiação que aconteceu na noite deste domingo. Ele não foi o único. Drake e Kanye West estavam nomeados em oito categorias cada, mas também faltaram à festa.

Drake, contudo, possui um bom álibi. O rapaz que fechou 2016 como o artista que mais vendeu discos nos Estados Unidos, com o álbum Views, está em turnê na Europa e se apresentou na Inglaterra neste domingo. West, que tem se mantido longe das câmeras desde uma breve internação por estafa, passou o fim de semana em Nova York, onde prepara um desfile de sua marca de roupas na próxima semana de moda da cidade.

Bieber, contudo, não deu explicações até o momento. Além do cantor, outras estrelas do pop tiveram sua ausência sentida, caso de Taylor Swift, principal vencedora do ano passado, e Selena Gomez.

Já Frank Ocean, que tinha deixado seu disco de fora da premiação, usou o Tumblr para fazer um textão em protesto contra o Grammy. “Ganhar um prêmio na televisão não me garante sucesso. Demorei a entender isso. Blode [seu novo disco] vendeu mais de um milhão sem uma gravadora, isso é sucesso. Eu sou um rapaz negro e independente, este é meu tributo”, disse sobre Prince, que ganhou uma homenagem na festa e é citado pelo rapper como o único motivo de querer participar do Grammy.

Ocean relembrou sua apresentação ruim na premiação em 2013 por problemas técnicos, que aconteceram novamente este ano, e citou o prêmio de Taylor Swift no ano passado como um dos muitos erros do Grammy. “Prefiro ver as melhores apresentações musicais no YouTube no dia seguinte a participar disso tudo”, finalizou.