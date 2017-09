‘Laboratório’: Kirsten Dunst fumou maconha sem querer para filme

Kirsten Dunst fez um laboratório involuntário para sua personagem no filme Woodshock. Em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live, a atriz — que interpreta uma dependente química — confessou que, sem querer, fumou um cigarro de maconha inteiro durante as gravações. Resultado: foi dispensada do trabalho pelo dia.

“Depois de gravar várias cenas, eu fui para o meu quarto e comecei a sentir tudo rodando”, lembrou Dunst. Segundo ela, os atores costumam fumar uma “maconha cenográfica”, mistura de tabaco e outras ervas, nas cenas em que aparecem consumindo a droga. “Eu pedi ao diretor para ir ao hospital, pois estava ‘perdendo o controle'”.

Um dos produtores, então, voltou ao set para checar o que ela tinha fumado, e voltou com a notícia: ‘Você fumou um cigarro inteiro de maconha'”, lembrou ela, aos risos. “Eu estava rindo, chorando e comendo um sanduíche de manteiga de amendoim ao mesmo tempo. Me mandaram para casa, porque eu não conseguia mais gravar”. Kirsten atribuiu a confusão a um cidadão local, que confeccionava os cigarros para a produção.

Woodshock, ainda sem nome no Brasil, estreia nos Estados Unidos nesta quinta-feira.