La Bella Italia é o melhor restaurante italiano de Fortaleza

Dá para dizer que são dois restaurantes em um só, um requintado e o outro mais despojado. Esse último ocupa o andar térreo, no qual se avista um forno a lenha, e é decorado com cadeiras de vime, lustres de cipó e ventiladores de parede. Nada mais distinto do elegante salão acima, com paredes de tijolinhos à mostra, ar refrigerado, mesas cobertas com toalhas brancas e uma bela adega envidraçada. O que importa é que o cardápio dos dois ambientes é o mesmo. Para começar, têm boa saída o tartare de salmão com toque de mascarpone, guarnecido de salada de folhas mais tomate-cereja (R$ 38,00), e os anéis de lula empanados acompanhados de molho aïoli (R$ 32,00). Na sequência, a maioria da clientela opta por massas como linguine com creme de leite fresco, toque de limão-siciliano, camarão, lula e polvo (R$ 48,00) ou tagliatelle com lagosta, tomate-cereja e azeite extravirgem (R$ 56,00). Fãs de frutos do mar costumam dar preferência ao peixe do dia com molho de camarão, abobrinha e cogumelos frescos (R$ 52,00). No forno a lenha são assados 22 sabores de pizza, como a que leva presunto de Parma, rúcula e lascas de parmesão (R$ 53,00), além de focaccias e calzones. Na carta de vinhos aparecem rótulos como o tinto italiano Primitivo Di Puglia Moi (R$ 89,00). Antes de pedir a conta, vale provar os cannoli recheados de doce de leite, que chegam ao lado de sorvete de baunilha (R$ 21,00, com duas unidades). Avenida Almirante Barroso, 812, Praia de Iracema, ☎ 3219-2166 (105 lugares). 18h/0h (dom. 12h/16h e 18h/0h). Aberto em 2005. Aqui tem iFood. $$

2º lugar: Cantina Caravaggio

Com uma equipe experiente, o endereço é procurado por oferecer receitas como o foie gras selado, servido de entrada com aspargos e molho de frutas silvestres (R$ 82,00). O jantar pode seguir com o polvo grelhado escoltado por penne com molho levemente apimentado de tomate (R$ 79,00). De sobremesa, os morangos são flambados com conhaque e acompanhados de sorvete de tapioca (R$ 29,00). A carta de vinhos, com 120 rótulos, lista o branco português Cartuxa Évora Colheita (R$ 195,00). Rua Professor Dias da Rocha, 199, Aldeota, ☎ 3242-4703 (70 lugares). 18h30/0h (fecha seg.). Aberto em 2006. $$$$

3º lugar: Pulcinella

Uma visita ao bufê de antepastos com mais de quarenta itens pode dar início à refeição (R$ 129,00 o quilo). Podem-se escolher, por exemplo, salmão ao molho de mostarda, camarão ao vinagrete e uma seleção de queijos, como brie e grana padano. No comando da cozinha, o chef Adilson Vieira da Silva sugere a parmigiana de búfala, filé gratinado com mussarela de búfala (R$ 52,00, individual, e R$ 73,00, para duas pessoas). A carne pode vir à mesa com guarnição de espaguete ao alho e óleo. Com mais de 100 rótulos, a carta de vinhos lista o chileno Grand Tarapacá Cabernet Sauvignon 2016 (R$ 94,00). Preços referentes à unidade do Meireles. Rua Osvaldo Cruz, 640, Meireles, ☎ 3261-3411 (130 lugares). 12h/15h e 18h/0h (sáb. e dom. sem intervalo até 1h30). Aberto em 1991. Mais três endereços. Aqui tem iFood. $$$