Kristen Stewart zomba de Donald Trump na televisão

No último sábado, o programa de televisão americano Saturday Night Live (SNL) teve como convidada a atriz Kristen Stewart para o seu quadro de monólogos. Basicamente, consiste em uma apresentação bem humorada em que o artista convidado fala sobre… bem, o que quiser. Kristen, na tentativa de arrancar risos da plateia, lembrou a vez em que Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, tuitou obsessivamente sobre seu namoro com o galã Robert Pattinson, em 2012.

Na época, Stewart e Pattinson estavam envolvidos e apaixonados por terem contracenado como o par romântico de Bella Swan e Edward Cullen na franquia vampiresca Crepúsculo. O namoro, depois de idas e vindas, acabou, já que Kristen traiu o vampiro com o diretor da saga, Rupert Sanders. Pattinson chegou a perdoá-la, mas o namoro acabou pouco depois, junto com a franquia.

Donald Trump se indignou:

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again–just watch. He can do much better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012