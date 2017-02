Kristen Stewart imita Gisele ‘hippie’ Bündchen na TV americana

Exibido no sábado, na véspera do Super Bowl, o humorístico americano Saturday Night Live convidou Kristen Stewart para fazer piadas sobre o maior evento esportivo do país, e a atriz encarnou uma coadjuvante no futebol americano: Gisele Bündchen, esposa do maior astro da categoria, o quarterback dos New Englands Patriots, Tom Brady. A estrela de Crepúsculo encarnou a top model brasileira em uma esquete do programa e arriscou palavras em português como “cachaça” e “caipirinha”.

A esquete era uma imitação do programa de auditório Family Feud, e trazia Gisele-Kristen na equipe dos fãs do Patriots, ao lado de cópias de Lady Gaga e Casey Affleck. Kristen parodiou a brasileira na sua pose de modelete com longas pernas à mostra, e sua tentativa de sempre soar politicamente correta, ecológica e educada em suas falas. Quase uma figura hippie. “Oi e tudo bem”, disse em português assim que foi apresentada. “Eu amo o Super Bowl, quando milhões de pessoas se reúnem para assistir à televisão e comer porcaria”, completou em inglês.

Em seguida, a falsa Gisele foi chamada para enfrentar uma cópia fajuta de Justin Bieber, interpretada por Kate McKinnon. A “modelo” foi desafiada a listar coisas que levaria para uma festa do Super Bowl, ao que rapidamente respondeu “cachaça e caipirinha, tudo bem”, mas perdeu a prova, já que ninguém nos Estados Unidos conhece as bebidas.

No fim, Kristen-Stewart teve a chance de listar outro item que levaria e a resposta foi a mais xarope possível: “Festas são sobre estar junto. Eu levaria o lindo espírito de união, que faz de todos nós uma parte da humanidade.” A declaração poética e politicamente correta ironicamente garantiu a pontuação máxima à ubermodel, que nos EUA é vista apenas como a mulher que se casou com Tom Brady.

Assista à paródia abaixo (sem legendas):