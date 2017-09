Kristen Stewart e Lupita Nyong’o podem ser novas Panteras

As Panteras, ou Charlie’s Angels no original, vão ganhar outra versão para os cinemas, e as atrizes Kristen Stewart e Lupita Nyong’o estão cotadas para interpretar as belas e perigosas detetives.

Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, além das duas atrizes, outras estrelas hollywoodianas são sondadas para o longa, que será dirigido pela também atriz Elizabeth Banks, diretora do filme A Escolha Perfeita 2.

Sucesso na TV nos anos 1970 e 80, As Panteras ganhou dois filmes, em 2000 e 2003, com Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz como parte do trio de protagonistas. Os longas somaram mais de 520 milhões de dólares em bilheteria no mundo.

A nova produção está prevista para estrear em junho de 2019.