‘Kingsman’ desbanca ‘It’, e filme da Lava Jato perde fôlego

O estreante Kingsman – O Círculo Dourado 2 acabou com o reinado do medo na bilheteria nacional. A continuação do filme de 2014 levou mais de 300.000 pessoas aos cinemas neste fim de semana, contra 294.000 de It: A Coisa, o longa do palhaço macabro, que no entanto já acumula público de 3,68 milhões de pessoas desde a estreia, há cerca de três semanas.

Polícia Federal – A Lei É para Todos, que havia alcançado a marca de 1 milhão de pessoas na semana passada, perdeu ritmo e está chegando agora a 1,2 milhão.

Confira abaixo o ranking completo da bilheteria nacional neste fim de semana:

Kingsman – O Círculo Dourado 2 – 301.000 pessoas

It: A Coisa – 294.000 pessoas (público acumulado: 2,68 milhões de pessoas)

LEGO Ninjago – O Filme – 148.000 pessoas

Divórcio – 98.000 pessoas (público acumulado: 341.555 pessoas)

Mãe! – 92.300 pessoas (público acumulado: 279.700 pessoas)

Duas de Mim – 81.740 pessoas

Polícia Federal – A Lei É para Todos – 71.274 pessoas (público acumulado: 1,2 milhão de pessoas)